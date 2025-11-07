В России определили виды угроз устойчивости и безопасности интернета

Они указаны в Правилах централизованного управления сетью связи общего пользования, которые утвердило правительство

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило Правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Документ, с которым ознакомился ТАСС, определяет угрозы устойчивости и безопасности интернета, а также сам их регламент выявления.

"Настоящие правила определяют виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования", - значится в документе.