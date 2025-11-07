Кабмин назвал отключение от мирового интернета угрозой для российских сетей

Невозможность передачи информации вошла в перечень угроз устойчивости и безопасности интернета

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Невозможность передачи информации и соединения между пользователями на территории РФ и иностранных государств включена в перечень видов угроз устойчивости и безопасности интернета. Список утвержден постановлением правительства России, с которым ознакомился ТАСС.

В перечне упоминаются угрозы целостности сетей "угрозы нарушения взаимодействия сети связи общего пользования, расположенной на территории РФ, с сетями связи общего пользования иностранных государств, вследствие которого становится невозможным соединение и передача информации между пользователями взаимодействующих сетей связи или доступ пользователей к информационным ресурсам в сети Интернет, расположенным на территории одного (нескольких) иностранного государства".