Кабмин определил случаи, когда провайдерам можно обходить блокировки

В список вошли прецеденты, когда прекращается пропуск трафика или когда пропуск не соответствует параметрам проектной документации, а также обнаружение информации и ресурсов, которые ограничиваются, хотя по закону не подлежат такому ограничению

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство определило, в каких случаях провайдеры имеют право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам безопасности. Такие условия определены постановлением кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

В соответствии с документом, оператор может не направлять трафик через средства противодействия угрозам в некоторых случаях нарушений работы такого средства. Например, когда прекращается пропуск трафика или когда пропуск не соответствует параметрам проектной документации. Еще одним случаем названо обнаружение информации и ресурсов, которые ограничиваются, несмотря на то что не подлежат такому ограничению в соответствии с законодательством.