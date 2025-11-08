МВД: мошенники внедрили новую схему с якобы негативной налоговой историей

Аферисты под видом сотрудников налоговой инспекции заявляют, что у человека имеется неучтенный доход, поэтому нужно явиться в территориальную инспекцию, а для записи на прием необходимо назвать код из СМС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мошенники от лица сотрудников налоговой инспекции стали обманывать россиян, сообщая о якобы негативной налоговой истории из-за неучтенного дохода. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, неизвестный звонит потенциальной жертве и представляется сотрудником налоговой инспекции. Чаще всего звонок осуществляется в мессенджере. Псевдосотрудник налоговой заявляет, что у человека имеется неучтенный доход за 2024 год, а это может негативно повлиять на его налоговую историю. Чтобы урегулировать ситуацию, предлагается подойти в территориальную инспекцию, а для записи на прием нужно сообщить код из СМС, что не подозревающий подвоха человек делает.

Затем с ним связывается якобы сотрудник Центробанка и говорит, что код из СМС он сообщил мошенникам, те взломали его учетную запись на портале "Госуслуги", получили доступ к его персональным данным. В связи с такой ситуацией человеку предлагают все сбережения застраховать и перевести на резервный счет. Далее в схеме появляются представители силовых структур. Они утверждают, что расследуют факт перевода потерпевшим денег террористам и, чтобы избежать ответственности, предлагают взять кредит, перекрывающий сумму.

В МВД предупредили, что предложение перевести деньги на безопасный или резервный счет свидетельствует о том, что общение ведется с мошенниками.