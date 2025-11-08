В РФ проиндексируют страховые взносы по специальной системе налогообложения

Это коснется взносов страхователей, которые используют "Автоматизированную упрощенную систему налогообложения"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будут проиндексированы для страхователей, использующих специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения", с 1 января 2026 года. Это следует из постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

В соответствии с документом для страхователей, применяющих специальный налоговый режим, "фиксированный размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежит индексации с 1 января 2026 года. в 1,076 раза с учетом роста средней заработной платы в РФ и составляет 2 959 рублей в год".