Эксперт Решетун: продажу бетельного ореха в РФ нужно безусловно запретить

Также важно привить молодежи внутренний запрет, отметил ассистент кафедры анатомии человека Пироговского Университета

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Реализацию бетельного ореха, который может быть опасен для здоровья, в РФ необходимо запретить. Кроме того, нужно привить молодежи собственное мнение и внутренний запрет, полагает ассистент кафедры анатомии человека Пироговского Университета Алексей Решетун.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дети в РФ скупают опасный бетельный орех, оказывающий воздействие на психику. Уточняется, что продукт может вызвать привыкание и спровоцировать рак ротовой полости.

"Торговля разными веществами или продуктами, которые вызывают сначала приятные ощущения, а потом привыкание и серьезные побочные эффекты, - это явление, которое будет существовать всегда. <…> Подростки и дети - самая уязвимая мишень, продавцу выгодно "подсадить" их на зависимость и стабильно получать деньги. Нужен ли запрет? Безусловно, да", - сказал он ТАСС.

По словам эксперта, помимо запретов важно проводить просветительскую работу с детьми. А именно, с малого возраста развивать у детей собственное мнение и внутренний запрет, чтобы к 13-14 годам человек понимал, что есть вещества, которые употреблять нельзя, потому что они причиняют вред.

При этом моментальный запрет подобных опасных веществ и продуктов без должной работы с психикой и сознанием ребенка может привести к внутреннему протесту. При появлении аналогичного вредного вещества ситуация может повториться: подросток снова будет это покупать, а мода на пагубные вещества не перестанет существовать. "Прежде чем запрещать, нужно воспитать в человеке внутреннее понимание отвратительности любой зависимости. Да, это долгий процесс, на годы и десятилетия. А как иначе?" - заключил Решетун.