Сенатор Шейкин: для сокращения "охлаждения" SIM-карты пользователя проверят

Владельцу SIM-карты будет необходимо перейти по ссылке и ввести капчу, уточнил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Период охлаждения", при котором функции SIM-карты приостанавливаются после пребывания из-за рубежа или ее неиспользования, может быть сокращен после прохождения проверки - введения капчи. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Период охлаждения", как рассказал сенатор, - это дополнительная мера безопасности, которая будет направлена на предотвращение несанкционированного использования SIM-карт в условиях роста случаев мошенничества и незаконного оборота номеров.

"Инициатива находится на стадии обсуждения. Речь идет о временной приостановке работы мобильного интернета и СМС-сервиса, если SIM-карта долгое время была неактивна или использовалась за границей в режиме роуминга. Для сокращения периода блокировки предусмотрен специальный механизм: абоненту будет приходить СМС со ссылкой, по которой нужно пройти проверку (ввести капчу), после чего доступ к услугам связи восстановится", - сказал он.

Однако, как отметил Шейкин, техническая возможность реализации такого механизма всеми операторами "пока остается под вопросом". Основная цель возможного введения "периода охлаждения", по словам сенатора, - борьба с телефонным мошенничеством и теневым оборотом номеров, включая продажу "серых" SIM-карт, их регистрацию на подставных лиц и использование номеров в преступных схемах. "Кроме того, подобная мера может быть направлена на ограничение работы SIM-карт, которые используются, например, при атаках БПЛА. В целом механизм дополнит уже действующие меры - обязательную проверку персональных данных абонентов, ограничение числа SIM-карт на одного человека и введение самозапрета на оформление номеров", - добавил он.

Для добросовестных пользователей нововведение практически не создаст неудобств, отметил Шейкин. "Предполагается, что процедура активации будет занимать считаные минуты и выполняться один раз. При этом это позволяет повысить уровень защиты данных и исключить риски, когда SIM-карта используется без ведома владельца, например, в случае ее потери", - рассказал сенатор.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщил, что для российских сим-карт планируют ввести "период охлаждения". Как сказано в публикации, мобильный интернет и СМС не будут работать после возвращения абонента из международного роуминга или при неактивности карты более 72 часов.