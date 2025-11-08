Посол: число туристов из РФ в Мьянме в 2025 году увеличилось почти на 10%

Динамика в целом положительная, отметил дипломат Искандер Азизов

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 8 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Представления россиян о Мьянме меняются в лучшую сторону, количество прибывающих в страну граждан РФ в 2025 году растет почти на 10%. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов, комментируя подписание соглашения об отмене визовых требований между странами.

"Конечно, ситуация с представлениями о Мьянме меняется в лучшую сторону, узнаваемость страны среди наших людей повышается - мы даже отмечаем зарождение некоего модного тренда под условным названием "Я был в Мьянме". Еще много предстоит сделать в этом направлении, однако положительная динамика существует, что, безусловно, радует. За период с января по сентябрь этого года рост количества прибывающих в страну наших граждан составил около 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя в абсолютных цифрах показатель весьма скромный - около 2 тыс. человек, мы надеемся на скорое увеличение количества поездок, так как с точки зрения климата самый благоприятный период для посещения страны золотых пагод только начинается именно сейчас", - сказал он.

"Несмотря на высокую культурную, историческую, рекреационную привлекательность Мьянмы, она по-прежнему остается во многом Terra Incognita для большого количества россиян. Из-за негативного образа страны в СМИ многие российские граждане или даже туроператоры представляют себе дело таким образом, что попадая в Мьянму, они непременно станут объектом внимания кибер-мошеннических центров, либо незаконных вооруженных формирований или же наркомафии. Почему-то никто не думает о том, что считанные единицы наших сограждан, соприкоснувшихся с деятельностью этих нелегальных структур, а это буквально так, оказываются здесь в основном с территории Таиланда, куда беспечно едут миллионы сограждан", - указал собеседник агентства.

Азизов ожидает увеличения паломнических поездок россиян в республику "в связи с активизацией контактов между российскими ламами и монахами буддийской ветви Тхеравада, имеющей своим духовным центром Мьянму". В свою очередь, по его словам, мьянманцы с опытом международных поездок интересуются культурой Росси, ее историей и даже погодой. "Многие из них никогда в жизни не видели снега и льда и не представляют, что это такое, но очень хотят, я бы сказал, физически его ощутить. Кроме того, большие перспективы существуют у так называемого образовательного туризма или медицинского", - добавил он.

Главы МИД России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све 28 октября на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.