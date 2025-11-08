В Туве открыли памятник минометчикам Великой Отечественной войны братьям Шумовым

Над монументом работал скульптор, член Московского союза художников Виталий Шанов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Памятник героям Великой Отечественной войны из Тувы минометчикам братьям Шумовым открыли в Кызыле. Об этом ТАСС сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Сегодня для всех нас знаменательный день - в год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества мы открыли памятник, который увековечивает подвиг участников Великой Отечественной войны, легендарных братьев Шумовых. Они ушли добровольцами на фронт из Тувинской Народной Республики и стали символом силы и мужества русского солдата. Большой род Шумовых, потомков сибирских казаков, отправил на священную войну против фашизма целую роту бойцов. <…> Сегодня мы отдаем дань не только легендарным артиллеристам Шумовым, но и всем призванным на фронт и добровольцам Русской самоуправляющейся трудовой колонии Тувинской Народной Республики", - сообщил Ховалыг.

По словам главы Тувы, памятник братьям Шумовым станет центром будущего сквера в Кызыле. "Открытие монумента является ярким подтверждением того, что сплоченность всего многонационального народа нашей большой страны, любовь к своей земле, готовность защищать свою Родину во имя будущих поколений были и всегда будут прочным духовно-нравственным фундаментом великой России", - заключил Ховалыг.

Над монументом работал скульптор, член Московского союза художников Виталий Шанов. Памятник сделан при поддержке Администрации президента России и Российского военно-исторического общества. Памятник изображает минометный расчет братьев Шумовых в бою. Скульптор передал динамику стрельбы из 120-мм полкового миномета: видно, что командир уже дает команду "огонь", а бойцы уже готовят к заряду две следующих мины. Четкое взаимодействие сибиряков позволяло им делать в 1,5 раза больше выстрелов по противнику, чем это было предусмотрено нормативами.

Подвиг братьев-минометчиков Шумовых был ярко описан в заметках военкора ТАСС Павла Лукницкого. Четверо родных и два двоюродных брата из Каа-Хемского кожууна (района) Тувы служили в одной минометной батарее, участвовали в обороне Ленинграда. Из шестерых братьев трое погибли. Миномет братьев передан на вечное хранение Артиллерийскому историческому музею как боевая реликвия.