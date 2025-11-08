Платформа по борьбе с мошенниками назвала способы определить фальшивые квитанции

Подделки можно определить по цвету бумаги, источнику отправления и путем сверки данных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Поддельную квитанцию на оплату коммунальных услуг можно определить по цвету бумаги, источнику ее отправления и путем сверки данных. Об этом ТАСС рассказали специалисты платформы Народного фронта "Мошеловка", которая специализируется на борьбе с кибермошенниками.

Случаи рассылки гражданам России фальшивых квитанций ЖКХ фиксируются последний год, в частности, на этой неделе их получили сотрудники ТАСС.

"Самой надежной защитой является получение счетов и ведение расчетов через личный кабинет в сервисах оплаты или на платформах управляющих компаний, - сообщили в "Мошеловке". - При отсутствии личного кабинета, чтобы избежать обмана, необходимо придерживаться несколько простых правил: зафиксировать источник получения квитанций (адрес электронной почты, с которого они должны поступать, консьерж и т. д.), обращать внимание на цвет бумаги, формат квитанции, расшифровку статей, поля и текст, а также сверять данные о проживающих, показания счетчиков в квитанции с реальными сведениями (эта информация не может быть в распоряжении мошенников и в ней с большой долей вероятности будут отклонения)".

Специалисты отметили, что в случае обнаружения признаков подделки необходимо обратиться к представителю управляющей компании.

В "Мошеловке" также обратили внимание на то, что мошенники раскладывают поддельные квитанции в почтовые ящики, они могут вшивать в привычный QR-код на квитанции вредоносную ссылку, которая может похитить персональные или платежные данные человека, перешедшего по ссылке. Фальшивые квитанции также могут прийти и по электронной почте.