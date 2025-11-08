В регионах СЗФО ожидаются снижение температуры и сильный ветер со снегом

В Коми в отдельных городах морозы будут достигать 15-20 градусов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода ожидается в большинстве регионов Северо-Запада России на выходных, однако к воскресенью похолодает. В Мурманской области ожидаются снег и сильный ветер, в Коми в Воркуте - морозы до минус 20 градусов, а в Калининградской области - осенние плюс 12, сообщили синоптики.

В Псковской и Новгородской областях облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью - плюс 2-7 градусов, днем - до 9 градусов тепла. В Карелии - до плюс 6 градусов.

По информации Севгидромета, 8-9 ноября в Архангельской области с ростом атмосферного давления погода улучшится. Осадки преимущественно в виде дождя пройдут в субботу местами, а в воскресенье днем снег с дождем ожидается уже в большинстве районов области. Температура воздуха в течение суток от минус 5 до плюс 4 градусов. В дельте Северной Двины ожидается нагонное повышение уровня воды в связи с прогнозируемым усилением северо-западного ветра в Белом море. При достижении по гидропосту Соломбала отметки 220 см происходит затопление низкорасположенных территорий дельты.

В Мурманской области на этих выходных ожидается мокрый снег и сильный порывистый ветер из-за смещения активного циклона в Баренцевом море. Преобладающая температура воздуха от минус 3 до плюс 3 градусов. Состояние дорог ухудшится. С воскресенья перестраиваться на зимний режим погода начнет и в Вологодской, где осадки перейдут в смешанную фазу, температура будет понижаться от субботних максимумов плюс 5-7 градусов.

В Коми в субботу будет облачно, если на юге республики температура колеблется от минус 2 до плюс 3 градусов, то в заполярной Воркуте уже морозы до 15-20 градусов. В ночь на воскресенье температура на крайнем северо-востоке региона понизится до минус 27. В понедельник, 10 ноября, регион попадет под влияние циклонического вихря, ожидаются сильные снегопады, метели, усиление ветра порывами до 16-21 м/с, заносы на дорогах. В Ненецком автономном округе (НАО) тоже сильный ветер - до 18 м/с на побережье, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура - минус 9-14 градусов, ночью при прояснениях до минус 19 градусов.

Вполне комфортными по меркам первой декады ноября температурами порадует погода в выходные дни жителей Калининградской области, дневной максимум в субботу составит плюс 9-12 градусов, а воскресенье - 8-11 градусов тепла. Осадков не предвидится. В самом Калининграде, по данным официального сайта Гидрометцентра по области, также будет облачно и облачно с прояснениями, без осадков, с дневной температурой в субботу до 10 градусов тепла, а в воскресенье на один градус меньше.