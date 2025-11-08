В Омске выявили загрязнение атмосферы фенолом

Это уже второй случай выбросов этого вещества с начала месяца

ОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола зафиксировано в Омске, жители которого регулярно жалуются на загрязнение атмосферы, сообщила пресс-служба Минприроды Омской области. Это уже второй случай выбросов этого вещества с начала месяца.

"7 ноября на региональном автоматизированном посту наблюдений в Советском административном округе города Омска (ул. 4-я Поселковая, д. 34 в) зафиксировано кратковременное превышение ПДК по фенолу в 3,4 раза (0,034 мг/м3)", - говорится в сообщении.

На этом же посту 3 ноября было зарегистрировано 1,8 ПДК фенола.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам лета 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 76-е из 83 мест. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.