МВД предупредило о схеме мошенников с оформлением виртуальной кредитной карты

Аферисты предлагают кредит с большим лимитом, обещая его одобрить почти всем

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мошенники похищают данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, аферисты предлагают кредит с большим лимитом, обещая его одобрить почти всем, включая пенсионеров и людей с плохой кредитной историей. Для этого они предлагают зарегистрироваться на сайте, заполнить там анкету с личными данными и оплатить комиссию. В результате данные оказываются в руках мошенников, они их используют для дальнейших преступлений, в том числе хищении денег.

В МВД в связи с распространением этой схемы призвали не верить в обещания "одобрить кредит почти всем", а также не переводить никогда предоплату до получения кредита. Также в ведомстве советуют не вводить личные данные на подозрительных сайтах.