Экс-разведчица Вавилова рассказала о сложностях в работе за рубежом

Полковник Службы внешней разведки в отставке сообщила, что разведчики-нелегалы должны рисковать собой, детьми и благополучием семьи

СЫКТЫВКАР, 8 ноября. /ТАСС/. Разведчики-нелегалы вынуждены рисковать собой, своими семьями, благополучием своих детей, проявлять максимальную осторожность ради интересов родной страны. Об этом рассказала в интервью ТАСС бывший разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке, писатель Елена Вавилова.

Елена провела в Сыктывкаре встречи со школьниками и студентами в рамках проекта Сыктывкарского госуниверситета "Финно-угорский щит России", который получил поддержку Минпросвещения РФ по федеральному проекту "Мы вместе".

"Эти люди [разведчики] делают важную работу, они сохраняют баланс. В Великую Отечественную войну наши разведчики добыли секреты ядерной бомбы, и потом [Игорь] Курчатов создал ядерную бомбу, которая до сих пор обеспечивает нам защиту. Если бы у нас не было ядерного оружия, то сегодня мы были бы очень уязвимы. Сегодня этот баланс помогают сохранять в том числе и разведчики, которые работают в сложных условиях, с учетом сегодняшних технологий. Кто-то может сказать, как это возможно сегодня работать под прикрытием, когда есть биометрия, соцсети, цифровые следы везде, это усложняет работу. Быть как раньше, сегодня одним человеком, а завтра другим - наверное, так сейчас сложно поступать, но я уверена, над этим работают и что-нибудь придумают", - сказала Елена.

Она рассказала о знакомстве с Юрием Дроздовым, который руководил управлением нелегальной разведки на момент отъезда Вавиловой и ее супруга Андрея Безрукова. "Вернувшись, мы с ним встретились и много общались, и конечно, зная его историю, как он выдавал себя за родственника [советского разведчика-нелегала Рудольфа] Абеля, когда готовился обмен Абеля, был в те годы разведчиком-нелегалом. Удивительный человек, очень проницательный, очень много думающий о судьбе России. И многие моменты, о которых он говорил нам, когда мы вернулись, показались правильными. И такие замечания, предостережения, которые он делал, в современной жизни проявились. Такой был очень дальновидный и проницательный человек", - рассказала полковник в отставке.

"Когда семьи живут за рубежом и работают нелегалами. <…> Семья [офицеров СВР Артема и Анны Дульцевых], тоже проработав долгие годы и имея детей, которые ничего не знали о родителях, оказалась в ситуации, подобной нашей. Был арест, обвинение, и, поскольку их дети были даже младше [чем у Вавиловой и ее супруга Андрей Безрукова на момент ареста], им грозило то, что они [родители] не будут иметь с ними контакта. Серьезная история. Понятно, что многие детали неизвестны, поскольку в этой профессии предпочитают говорить меньше, многие моменты остаются за кадром", - рассказала ТАСС Елена Вавилова.

Рискуя детьми

Она приоткрыла секреты, что сложно было все - вжиться, стать своим в чужой стране, чтобы ничем не выдать себя. Познать на месте и учитывать множество нюансов, включая тонкости языка, культуры, традиций, бытовых мелочей. На привыкание у молодой семьи ушло примерно год-полтора до того момента, как многие вещи были доведены до автоматизма, как они стали думать на английском языке.

Сотрудники ФБР нагрянули к ним в дом с арестом в день рождения старшего сына, ему исполнилось 20 лет. Дети были ошеломлены и не могли поверить, что родители - разведчики, да еще и русские. В отличие от маленьких детей Дульцевых, 20-летний и 16-летний сыновья Елены и Андрея в силу возраста не были помещены в детдома, им не грозила передача в приемные семьи, но какое-то время они были предоставлены сами себе.

Вавилова - российская разведчица-нелегал, полковник СВР в отставке с 2010 года. Вавилова под именем Трэйси Ли Энн Фоули и ее супруг Андрей Безруков (Дональд Ховард Хитфилд) почти четверть века проработали разведчиками-нелегалами в разных странах, в том числе в США. Семейная пара вместе с двумя сыновьями жила в пригороде Бостона. В 2010 году была арестована в Бостоне. В числе 10 коллег возвращена на родину в рамках обмена заключенными шпионами между РФ и США.