Сайт ТРК "Таврия" регулярно подвергается DDoS-атакам украинских хакеров

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Сайт телерадиокомпании (ТРК) "Таврия" из Херсонской области регулярно подвергается DDoS-атакам со стороны украинских хакеров, но серьезного ущерба этими атаками нанесено не было. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах медиафорума "Енисей" генеральный директор телерадиокомпании Евгений Глотов.

"Таврия" - единственный в Херсонской области круглосуточный региональный телерадиоканал, который объединяет телеканал, радиостанцию и сетевое издание. Его цифровое вещание было запущено в августе 2022 года.

"DDoS-атаки на наш сетевой ресурс регулярно проходят. Несколько раз "сложили" сайт, мы его "поднимали", без ущерба. Но какое-то время, конечно, [сайт] не функционировал", - сказал Глотов.

По его словам, украинские вооруженные формирования также регулярно наносят удары и по телекоммуникационному гражданскому оборудованию. При этом ВСУ атакуют и ремонтные бригады при попытках восстановить работу телерадиовышек.