Реки Ы, Ноль и ручей Шулер нашли на карте России

В Архангельской области обнаружили реки Кожа, Лыжа, Неблюйная, а также ручей Плохой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Реки Антибес, Ноль, Ы и Заблуждение, а также ручьи Шулер, Лифт и Блудный, вошли в перечень оригинальных названий водных объектов России. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росреестра, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий (оператор - ППК "Роскадастр").

Например, в Алтайском крае есть реки Азарт, Безголовая, Бекрень, Большая Потеряшка, Кок, Тетка и Ушлеп. В Амурской области - ручьи Блудный, Иконьяк, Шулер и реки Армия, Кишка, Большая Дырында, Ноль. В Архангельской - реки Кожа, Лыжа, Неблюйная, Ы, на севере река Юг, а также ручей Плохой. В Вологодской - реки Кукурека, Курица, Муж, Хрыч.

В Камчатском крае обнаружены реки Ага, Бармотина, Самки, а также ручьи Правый Старичок и Пропадающий. В Кемеровской области - Кузбассе: реки Антибес, Барыня, Большая Суета, Убиенка и Чебурушка, в Красноярском крае: Барабаниха и Сюсюмо, в Курской области: река Шутишка и Ведьма. В Пензенской области есть реки Варежка, Карга, Жилище и родник Винный.

Среди других оригинальных названий - реки Яга, Чу, Малая Нюню и Арестанка в Пермском крае, реки Победа и Заблуждение, а также ручей Любви в Приморском крае. В Республике Саха (Якутия) нашлись реки Копчик, Кокс, Ыёк, ручьи Циркуль, Ядреный, Любитель, Личный и Лифт. В Республике Татарстан обнаружена река Обезьянка, в Тверской области - река Папсуйка, в Челябинской области - река Большая Теплая.

Можно ли переименовать?

Присвоение наименований и переименование географических объектов, в том числе объектов гидрографии, регулируется федеральным законом "О наименованиях географических объектов", пояснили ТАСС в Росреестре. Инициаторами присвоения или переименования объекта могут стать в том числе граждане, общественные организации и юридические лица.

"Если предложения касаются географических объектов, расположенных на территориях субъектов РФ, то инициаторы направляют их в законодательный орган субъектов РФ. В случае предложений о присвоении наименований или переименовании объектов гидрографии инициаторы обращаются непосредственно в Росреестр", - рассказали в ведомстве.

Росреестр является уполномоченным органом в сфере наименований географических объектов в России. Ведомство проводит экспертизу предложений о присвоении или переименовании географических объектов, а также организует работы по созданию и ведению государственного каталога географических названий. "Этот процесс сегодня отлажен, и никаких затруднений не вызывает", - рассказали в пресс-службе.