Власти Магадана помогут детям погибшей в Таиланде россиянки вернуться на родину

Вопрос находится на контроле у органов опеки мэрии города и уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области Дениса Павлика, сообщил заместитель председателя правительства региона Юрий Гришан

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка и органы опеки Магаданской области помогут вернуться на родину детям погибшей в Таиланде россиянки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства региона Юрий Гришан.

"В социальных сетях появилась информация о смерти бывшей магаданки в Таиланде и судьбе двоих детей, которые сейчас остались без отца и матери в чужой стране. Сообщаю, что данный вопрос находится на контроле у органов опеки мэрии города Магадана и уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области Дениса Павлика", - написал Гришан.

Он отметил, что предпринимаются все меры по безопасному возвращению детей в Россию, их дальнейшей адаптации, включая поступление в образовательные организации города.

Россиянку Юлию Бородихину нашли без сознания в доме на острове Пхукет, где она проживала с двумя детьми. Ее доставили в больницу "Чалонг", но спасти не удалось. Сообщение о гибели женщины поступило из больницы 4 ноября. По словам свидетелей, перед смертью гражданка РФ испытывала проблемы со здоровьем в течение нескольких дней. Полиция Таиланда подтвердила ТАСС смерть россиянки.