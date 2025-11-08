В Москве на месяц изменится схема движения в одном из переулков ЦАО

В Большом Николоворобинском переулке будет введено одностороннее движение на участке от дома 10 и до пересечения с Тессинским переулком

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Схема движения в Большом Николоворобинском переулке в Центральном административном округе (ЦАО) в столице временно изменится с 22 ноября по 22 декабря текущего года. Будет введено одностороннее движение на одном из участков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 22 ноября по 22 декабря временно изменится схема движения в одном из переулков ЦАО. В Большом Николоворобинском переулке будет введено одностороннее движение на участке от дома 10 до пересечения с Тессинским переулком. Остальная часть переулка останется двусторонней", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что попасть в Большой Николоворобинский переулок можно будет со стороны улицы Воронцово Поле через Серебряническую набережную, Яузскую улицу и Яузский бульвар. "Просим водителей обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут с учетом изменений", - добавили там.