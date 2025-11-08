В московском метро остановили эскалатор на станции "Октябрьская"

Это произошло из-за повреждения поручня

МОСКВА 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты Московского метрополитена остановили работу одного из эскалаторов на станции "Октябрьская" из-за повреждения поручня. Как сообщили ТАСС в столичной подземке, метрополитен работает штатно, на время замены оборудования пассажиров просят пользоваться другими подъемниками.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что на станции "Октябрьская" порвались поручни на эскалаторе.

"Станция "Октябрьская" Кольцевой линии работает штатно. Ранее из-за повреждения поручня был остановлен один из эскалаторов станции. Пассажиров на эскалаторе в этот момент не было. В настоящее время специалисты метрополитена меняют поручень", - сказал собеседник агентства.

Московский метрополитен благодарит пассажиров за понимание и просит их пользоваться другими эскалаторами.