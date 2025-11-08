Ликсутов: электробусы впервые начали перевозить пассажиров из Москвы в Мытищи

Маршрут 1133а работает по тарифам московского транспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА 8 ноября. /ТАСС/. Электробусы ЛиАЗ-6274 впервые вышли на пригородный экспресс-маршрут 1133а, соединяющий подмосковные Мытищи со станцией столичного метро "ВДНХ". Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Продолжаем повышать удобство передвижения между столицей и ближайшим Подмосковьем. По будням на экспресс-маршруте 1133а будут работать четыре современных электробуса российского производства. Благодаря им поездки станут более комфортными и экологичными", - сказал он.

Маршрут 1133а "Метро "ВДНХ" - 4-я Парковая улица" соединил подмосковные Мытищи со станцией метро "ВДНХ" и МЦК Ростокино. Он работает по тарифам московского транспорта.

По словам Ликсутова, новая экологичная техника заменила автобусы малого класса. Вместимость одной машины увеличилась с 19 до 85 пассажиров. В микрорайоне Дружба в Мытищах специально создана разворотная площадка, которая подходит для работы техники большого класса.

Ранее заммэра сообщал, что замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта в поездках. В салоне есть зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте, накопительная площадка для колясок и велосипедов.