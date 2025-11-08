Прокуратура Москвы следит за соблюдением прав участников СВО

Прокуроры проводят личные приемы военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Столичная прокуратура следит за соблюдением прав участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

"Прокуроры проводят личные приемы военнослужащих, в том числе в ГБУ "Единый центр поддержки", оказывают правовую помощь, содействие в реализации мер поддержки, получении необходимых документов либо восстановлении утраченных, с участием заинтересованных ведомств помогают в решении бытовых вопросов и, конечно, реагируют на нарушения прав", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, отметили в прокуратуре, доказала свою эффективность деятельность межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей. "На заседании, которое проходило под председательством прокурора Москвы Максима Жука, выработаны механизмы межведомственного взаимодействия и обмена информацией для оказания оперативной помощи по любым вопросам участникам СВО и их родным", - сообщили в столичной прокуратуре.

Так, благодаря прокуратуре Москвы была проведена адаптация жилого помещения участника специальной военной операции - инвалида-колясочника. "По инициативе прокуратуры был произведен осмотр жилого помещения, определен перечень необходимых работ, в том числе расширение дверных проемов, установка пандусов. Пока участник СВО находился в госпитале на реабилитации, жилой дом был адаптирован с учетом его пожеланий", - отметили в ведомстве.