В Пятигорске заложили яблоневый школьный сад

Он может дать плоды уже через полгода

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Первый в Пятигорске суперинтенсивный школьный сад заложили в станице Константиновской. Школьники высадили около 500 яблонь, написал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов.

"На территории школы №7 было высажено 480 молодых яблонь. Под будущий сад отвели участок площадью 0,1 га, который прошел тщательную подготовку: специалисты провели анализ почвы и дали положительное заключение о ее плодородии. Для обеспечения сада всем необходимым уже обустроена система капельного орошения и установлено ограждение", - написал Ворошилов.

По его словам, проект был профинансирован за счет средств краевого и муниципального бюджетов.

"Особенностью проекта стала его образовательная и воспитательная составляющая. Администрация школы предложила ученикам уникальную возможность - выбрать свое дерево и закрепить за ним именную табличку. Теперь каждый участник сможет лично ухаживать за яблоней, наблюдать за ее ростом, а в будущем собрать первый урожай, чтобы порадовать свою семью", - добавил мэр.

Интенсивное садоводство является новым методом возделывания плодовых деревьев и ягодных кустарников. Основное отличие от классического садоводства заключается в том, что при интенсивном деревья уже через полгода после посадки могут дать первые плоды.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил в регионе реализацию программы "Школьный сад", которая направлена на приобщение школьников к сельскому хозяйству и развитию садоводства.