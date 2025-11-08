Умер художник Павел Никонов

Ему было 95 лет

Павел Никонов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Народный художник РФ, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства Павел Никонов умер на 96-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).

"Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что сегодня на 96-м году жизни скончался Народный художник Российской Федерации, академик и член президиума РАХ Павел Федорович Никонов", - говорится в сообщении. Отмечается, что официальный некролог и сведения о прощании будут опубликованы позже.

Павел Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве. Посещал занятия в Московской средней художественной школе. В 1941-1943 годах, в период Великой Отечественной войны, вместе с учениками и коллективом школы находился в эвакуации в Башкирской АССР. В 1956 году окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова, где впоследствии преподавал вместе с заслуженным художником РФ Юрием Шишковым.

Павел Никонов награжден орденом Почета (2001), также он является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 и 2021 г. Его жизни и творчеству посвящены книга "Павел Никонов" (1981, автор Анна Дехтярь) и документальный фильм "Никонов" (2020, режиссер Антон Белянкин).