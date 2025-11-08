В Кибердоме студенты отрабатывают защиту цифровой инфраструктуры от DDoS-атак

Кибердом стал центром притяжения для тех, кто строит будущее результативной кибербезопасности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Студенты подмосковных колледжей отрабатывают в IТ-кластере "Кибердом" реальные сценарии защиты цифровой инфраструктуры от DDoS-атак. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в Max.

"Сегодня в Кибердоме проходит СПО-фестиваль для студентов колледжей - киберучения по защите реальных объектов. От Подмосковья здесь 60 участников из 8 учебных заведений - Физтех-колледжа из Долгопрудного, Ногинского, Раменского, Подольского колледжей, "Энергии" из Реутова, "Московии" из Домодедово, Ступинского техникума и колледжа "Коломна". Ребята отрабатывают реальные сценарии защиты цифровой инфраструктуры: транспорта, здравоохранения, банковской сферы", - рассказал губернатор.

По его словам, за два года Кибердом стал центром притяжения для тех, кто строит будущее результативной кибербезопасности. "Спасибо создателям проекта за такую важную инициативу", - добавил Воробьев.

Как сообщил губернатор, за девять месяцев 2025 года на российские ресурсы пришлось 560 тыс. DDoS-атак. В Подмосковье с 2023 года работает система поиска уязвимостей для более чем 1 тыс. официальных ресурсов, и за год специалисты остановили около 450 тыс. сетевых атак, заблокировали 600 DDoS-попыток на региональную IТ-инфраструктуру, отметил Воробьев.

"Чтобы противостоять угрозам, нужны не просто специалисты, а профессионалы, для которых кибербезопасность - часть мышления. В Подмосковье этому учат в колледжах, ИТ-классах, "IT-кубах" - их уже пять: в Подольске, Клину, Ленинском округе, Электростали и Химках", - указал губернатор Подмосковья.