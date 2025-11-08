В КЧР вручили награды участникам СВО и семьям погибших военнослужащих

Участники мероприятия почтили память павших защитников Отечества минутой молчания

ЧЕРКЕССК, 8 ноября. /ТАСС/. Государственные награды семьям погибших участников СВО и военнослужащим вручили в Карачаево-Черкесии. Церемония прошла в Черкесске в региональном военном учебном центре им. Героя России Канамата Боташева на базе Северо-Кавказской государственной академии (СКГА), передает корреспондент ТАСС.

Награды вручил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. "Сегодня мы вручаем награды героям - вашим землякам, к сожалению, некоторым посмертно. Ни одна война, к сожалению, не обходится без жертв. <...> Выражаю благодарность родным, близким за воспитание отважных сыновей. Мы знаем, каким трудом приходится добывать победу, тем не менее никто не убежал, никто не отступил, все идут к намеченной цели", - сказал Бондарев.

Четверо жителей Карачаево-Черкесии отмечены орденом Мужества, трое из них посмертно. Еще двое награждены медалью "За храбрость" II степени и медалью Суворова посмертно.

Участники мероприятия почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к мемориалу студентам и выпускникам СКГА, погибшим в зоне проведения СВО.