В ГД внесли проект о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам

Правительство предлагает расширить его действие на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет действие эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области. Проект размещен в думской электронной базе.

Проект предполагает изменения в законе "О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования". Изначально в эксперименте приняли участие Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Проектом предложено расширить действие эксперимента на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области, а также продлить его действие до 2029 года. В случае принятия закон вступит в силу после официального опубликования.

В пояснительной записке указано, что возможность реализации в 2026-2029 годах эксперимента в восьми субъектах РФ позволит учесть потребности как самих обучающихся, так и регионов с учетом специфики рынка труда, социально-экономических особенностей и общего уровня образования в соответствующем регионе.

Об эксперименте

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10 класс. Новые нормы уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о намерении министерства продлить эксперимент до 2029 года и расширить его действие еще на три региона: Республику Татарстан, Ростовскую и Тюменскую области. Также в Министерстве образования Московской области заявили о намерении региона присоединиться к эксперименту по упрощенному поступлению в колледжи после девятого класса.