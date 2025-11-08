В Ленобласти 49 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии

Городская прокуратура начала проверку

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Авария на водопроводных сетях в Волхове Ленинградской области оставила без водоснабжения 49 тыс. человек. Городская прокуратура проводит проверку, сообщается на странице ведомства во "ВКонтакте".

"Волховской городской прокуратурой проводится проверка по факту аварийного отключения холодного водоснабжения в городе Волхов. Так, ГУП "Леноблводоканал" сегодня, 8 ноября, с 11:30 произведено аварийное отключение от водоснабжения абонентов в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, питающей город Волхов. Под отключение попали 49 тыс. жителей города, объекты социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Водопровод был поврежден во время работ на водоочистных сооружениях города, сообщила пресс-служба областного правительства. Специалисты ГУП "Леноблводоканал" устраняют аварию. Планируется, что к вечеру водоснабжение должно быть восстановлено. Организован подвоз воды к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.