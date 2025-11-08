В Запорожской области сформируют новую маршрутную сеть до конца 2025 года

Поэтапный запуск нового подвижного состава позволит значительно повысить качество обслуживания населения и комфорт перевозок, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Новую маршрутную сеть до конца года намерены сформировать в Запорожской области, для этого в регионе обновляют общественный транспорт и формируют маршруты. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

"В настоящее время ведется работа по формированию новой маршрутной сети Запорожской области, завершение которой запланировано на конец 2025 - начало 2026 года. Поэтапный запуск нового подвижного состава позволит значительно повысить качество обслуживания населения и комфорт пассажирских перевозок", - написал он.

Балицкий сообщил, что с начала месяца на маршруты Бердянска и Мелитополя вышли 140 новых автобусов среднего и большого класса. По его словам, новый транспорт оснащен кондиционерами, информационными системами оповещения пассажиров, а также системами видеонаблюдения.

Губернатор области уточнил, что в регионе оптимизируют маршрутную сеть с учетом обращений граждан. "В ответ на обращение жительницы села Степок Мелитопольского городского округа, которое поступило в рамках прямой линии, поручил обеспечить заезд автобусов маршрута Мелитополь - Кирилловка непосредственно в Степок. Стоимость проезда на маршруте Мелитополь - Кирилловка с заездом в Степок останется прежней", - сообщил Балицкий.