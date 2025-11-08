Московский зоопарк взял шефство над собачьим приютом в Херсонской области

Подопечными приюта являются десятки бездомных собак

ГЕНИЧЕСК, 8 ноября. /ТАСС/. Московский зоопарк доставил гуманитарную помощь в приют для бездомных собак "Лапка" в Геническе Херсонской области и взял шефство над учреждением. Об этом ТАСС сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Мы приехали с гуманитарной миссией в Херсонскую область, в приют "Лапка". Поговорили с сотрудниками, которые ухаживают за собаками. Берем у них [сотрудников приюта] заявку на гуманитарную помощь, что конкретно нужно, какие ветеринарные и медицинские препараты, прививки, корма, расходники. Мы берем шефство. Привезли корм - 300 кг. Надеемся, что пригодится, и собаки будут довольны", - сказала Акулова.

Волонтер приюта "Лапка" Татьяна Кузина рассказала ТАСС, что подопечными приюта являются десятки бездомных собак.

"Мы здесь их кормим, оказываем медицинскую помощь по необходимости, делаем регулярные прививки от бешенства. Ранее мы получили карантинный кабинет, в котором возможно проводить операции и манипуляции для бездомных животных. Помощь эта очень нам важна, мы очень благодарны", - подчеркнула волонтер.