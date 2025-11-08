На Херсонщине ПСБ открыл более 20 отделений

Установлено также свыше 200 банкоматов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 8 ноября. /ТАСС/. ПСБ, ставший первым российским банком в Херсонской области, открыл в регионе более 20 банковских отделений и установил свыше 200 банкоматов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

Сальдо на Херсонщине встретился с вице-президентом - региональным директором ПСБ Алексеем Гришиным и обсудил развитие банковской сети учреждения.

"В области открыто более 20 отделений ПСБ, в том числе в прифронтовых районах. Для жителей отдаленных населенных пунктов работает мобильный офис, который ежедневно выезжает по графику и оказывает все основные услуги на месте. Продолжается развитие сети банкоматов - установлено свыше 200 современных устройств, где можно как снять наличные, так и оплатить коммунальные услуги, мобильную связь, сделать переводы - быстро, удобно и без очередей", - написал он.

Сальдо добавил, что ПСБ также расширяет в регионе линейку социально значимых банковских продуктов: льготную ипотеку, вклады и потребительские кредиты.

Сальдо поблагодарил ПСБ "за системную работу", отметив, что он стал "первым российским банком, вошедшим в регион, и с тех пор продолжает повышать качество услуг на Херсонщине".

Первое отделение банка ПСБ появилось на Херсонщине в июне 2022 года.