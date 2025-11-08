В ДНР восстановили более 100 школ и детсадов

Восстановление учебных заведений входит в программу по развитию системы образования в республике

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершают восстановление свыше 100 школ и детских садов в Донецкой Народной Республике, запланированное на 2025 год. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Восстановление учебных заведений - часть нашей большой программы по развитию системы образования в Донецкой Народной Республике. Завершаем план 2025 года по ремонту и обновлению 109 школ и детских садов", - написал он.

Пушилин сообщил, что в Старобешевском округе после ремонта открыли Новокатериновскую школу. По его словам, капитальный ремонт здания 1989 года постройки провели по нацпроекту "Молодежь и дети" в рамках программы "Модернизация школьных систем образования". В Новокатериновской школе отремонтировали крышу, заменили освещение, окна, двери и входные группы, а также обновили системы отопления, водоснабжения и канализации. "В школе современная мебель, новое оборудование в кабинетах физики, химии и биологии, в школьной столовой - новые обеденные столы. Обновленные классы, просторные коридоры и уютная библиотека - все это создает комфортную атмосферу для учебы и творчества", - добавил глава ДНР.