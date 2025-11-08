ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Захарову растрогало исполнение волонтером Победы песни "С чего начинается Родина"

Весь зал аплодировал стоя, слушая исполнение советской песни Дониером Джумаевым
Редакция сайта ТАСС
14:51

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была глубоко растрогана исполнением песни "С чего начинается Родина" участником движения "Волонтеры Победы" Дониером Джумаевым. Соответствующие кадры с панельной дискуссии в Национальном центре "Россия" дипломат разместила в своем Telegram-канале.

"Вы можете себе в биографию записать: "довел Захарову до слез", - восхищенно отметила Захарова в обращении к молодому человеку. - Не верю ни в белую зависть, ни в черную. Любая зависть - это не очень хорошо. Но есть знаете, зависть на уровне мечты, условно говоря, когда ты понимаешь, что бы ты хотел. Вот в моем понимании мечта - это что-то неосуществимое. Что осуществляется - это цели и задачи. А вот мечта - это что-то такое эфемерное. И, конечно, мечта вот один раз хотя бы в жизни испытать то, что испытывают люди с таким голосом".

Весь зал аплодировал стоя, слушая исполнение знаменитой советской песни. 

