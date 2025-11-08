В Карачаево-Черкесии открыли мемориальную доску в честь героя СВО

Бислан Джабаев погиб при выполнении боевой задачи и был награжден орденом Мужества посмертно

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 8 ноября. /ТАСС/. Открытие мемориальной доски участнику специальной военной операции Бислану Джабаеву, погибшему при выполнении боевой задачи и награжденному орденом Мужества посмертно, состоялось в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в Telegram-канале парламента республики.

В церемонии участвовали члены российско-югоосетинской межпарламентской комиссии по сотрудничеству, заседание которой прошло в Черкесске в субботу, депутаты Народного собрания и общественность республики.

"В Карачаево-Черкесии должны гордиться такими земляками. Таких отважных людей у нас очень много, может быть, благодаря этому Россия на протяжении веков имеет свою независимость, свое "я". Мы воспитываем грядущие поколения в духе преданности своей Родине на примере таких героев. Вечная им память!" - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

Мемориальная доска установлена на фасаде здания военного комиссариата, где работал Джабаев до отбытия в зону СВО. Военный комиссар республики Сергей Белобородов сообщил о намерении присвоить имя погибшего в Запорожской области лейтенанта одному из отрядов патриотической организации "Авангард". "Он всегда будет жить в нашей памяти как пример для подражания, в первую очередь для молодежи", - цитирует пресс-служба парламента Белобородова.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено матери военнослужащего Ирине Джабаевой и сенатору Герою России Виктору Бондареву.