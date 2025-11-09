Названы самые необычные клички московских кошек

В список вошли Персей, Паскаль и Обсидиан

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Моковские ветеринары перечислили редкие клички кошек. В список вошли Персей, Паскаль и Обсидиан, сообщили ТАСС в столичном комитете ветеринарии.

"В октябре 2025 госветклиники столицы посетили кошки с кличками: Степашка, Персей, Наполеон, Паскаль, Бамбуля, Василек, Виталик", - рассказали в ведомстве.

Также на прием к специалистам поступали питомцы, названные как литературные и мифические персонажи - Дартаньян и Персефона, а также кошки с такими необычными кличками, как Делориан, Зимбабве, Лакшми, Мотилиум и Обсидиан. Хозяева называют домашних животных и забавными кличками, например, Колобашка, Пузырик, Пуфик, Сердечко, Услада.

Кроме того, в комитете рассказали и о необычных кличках собак. В их число вошли Баунти, Биткоин, Майбах, Биткоин, Забава Путятична, Зевс, Сумрак, Танго и Тиграна.

Как ранее рассказал в интервью ТАСС председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин, наибольшей популярностью у владельцев кошек в Москве остаются традиционные русские клички, такие как Муся, Пушок и Барсик. Владельцы собак, напротив, предпочитают зарубежные клички - Джек, Тайсон и Ричард. Число домашних животных в столице постоянно растет, потому что "жителям Москвы необходимо общение - теплый комочек, который приносит радость и им самим, и их детям", добавил Сауткин.