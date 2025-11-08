Экзарха Западной Европы Нестора отстранили от должности

Решение принял патриарх Московского и всея Руси Кирилл

Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор © Даниил Набережный/ CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор решением патриарха Московского и всея Руси Кирилла отстранен от должности в связи с началом церковного судебного процесса против него. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

"Распоряжением Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством", - говорится на сайте.

Сообщается, что временное управление вышеперечисленными каноническими структурами поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.