Модельер из Костромы взяла гран-при фестиваля "Мода. Национальное достояние"

Жюри присудило главную награду Ирине Шаровой

Редакция сайта ТАСС

© Никита Башмаков/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Финал конкурса и гала-показ фестиваля "Мода. Национальное достояние - 2025" прошел в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели, передает корреспондент ТАСС. Обладателем гран-при фестиваля, по мнению профессионального жюри, стала модельер из Костромы Ирина Шарова.

"Сегодня публика увидела регионы России со своими традициями, но в современной интерпретации. То, что, собственно, транслирует проект. И самое важное, он транслирует на молодежь. Молодые люди должны знать свои корни. Но чтобы носить традиционную одежду, воспроизводить ее, она должна увидеть ее в современной форме", - сказала ТАСС организатор показа и дизайнер Ольга Денисова.

Первое место в финале конкурса досталось бурятскому модельеру Игорю Сарапулову, второе - Саиме Хасановой из Уфы, а третье - Анастасии Савиной из Санкт-Петербурга. Также каждый участник конкурса был удостоен особой премии. В профессиональное жюри вошли вице-президент Российской академии художеств Татьяна Кочемасова, культуролог Влада Липская, дизайнер Аника Керимова и другие.

Показ сопровождался музыкой Академического оркестра русских народных инструментов им. Н. Н.Некрасова под руководством дирижера Евгения Волочкова. Зрителям представили коллекции модельеров Индии, Китая, Бахрейна, Беларуссии, Казахстана, Якутии, Чувашии, Бурятии, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Крым, и других регионов и стран.

О проекте

Проект "Мода. Национальное достояние" представляет современные коллекции модельеров из регионов РФ, основанные на традициях местных народов. Конкурс дизайнеров и модельеров призван познакомить общественность с новичками индустрии моды и поспособствовать популяризации одежды, созданной российскими производителями.