МГУ, СПбГУ и Курчатовский институт наделили функциями биоресурсных центров

Это даст импульс развитию генетических технологий и технологическому лидерству России

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московский и Санкт-Петербургский университеты, а также Курчатовский институт получили функции биоресурсных центров. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Документ предписывает наделить учреждения функциями биоресурсных центров в соответствии с законом "О биоресурсных центрах и биологических коллекциях", подписанном президентом РФ Владимиром Путиным в конце ноября 2024 года. Постановление также вносит необходимые поправки в уставы обоих вузов и исследовательского института.

Уделить максимальное внимание вопросам сохранения биоресурсов и информации о них поручал Путин. Закон устанавливает полномочия госорганов по сохранению уникальных биологических коллекций и обеспечению продовольственной безопасности. Центры биоресурсов призваны сконцентрировать информацию об объектах природы, что даст импульс развитию генетических технологий и технологическому лидерству России.