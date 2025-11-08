В Москве сняли ограничения на работу причала "Новоспасский"

С утра причал продолжит работу по расписанию

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на работу причала №3 маршрута регулярного речного электротранспорта "Новоспасский" сняты. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

"Временные ограничения работы причала 3 маршрута регулярного речного электротранспорта "Новоспасский" сняты, - говорится в сообщении.

Отмечается, что с утра причал продолжит работу по расписанию. Причал "Новоспасский" находится на Краснохолмской набережной у Новоспасского моста, на левом берегу реки Москвы.

Днем 8 ноября специалисты ГКУ "Организатор перевозок" сообщили ТАСС, что выясняют причину возгорания на городском электросудне "Чечера" на причале "Новоспасский". По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудниками ГКУ "Организатор перевозок" и перевозчиком - ОАО "Водоходъ. Пассажирский порт" устанавливаются причины произошедшего.

В результате инцидента никто не пострадал.