NYT рассказала о лаборатории продления жизни в Китае

Lonvi Biosciences занимается разработкой лекарства на основе природного соединения, содержащегося в экстракте виноградных косточек, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Стартап в области долголетия Lonvi Biosciences на юге КНР занимается разработкой антивозрастных таблеток на основе соединений, содержащихся в экстракте виноградных косточек. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на технического директора компании Лю Цинхуа.

"Дожить до 150 лет возможно, через несколько лет это станет реальностью", - приводит газета его заявление.

Lonvi Biosciences занимается разработкой лекарства на основе природного соединения процианидин C1 (PCC1), содержащегося в экстракте виноградных косточек. Исследования ученых из Шанхая продемонстрировали, что он увеличивает продолжительность жизни мышей, избирательно убивая стареющие клетки. Отмечается, что в компании скептически относятся к высказываниям, что современная медицина может полностью победить смерть.