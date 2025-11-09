В МВД выявили семь распространенных тем объявлений мошенников

В их числе помощь с кредитами и списанием долгов

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мошенники чаще всего дают поддельные объявления на темы финансовых услуг, услуг ЖКХ, используют листовки с QR-кодами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

Так, одна из тем, которые часто используют мошенники в поддельных объявлениях (мошеннические схемы), - "финансовые услуги: быстрые займы, выгодные инвестиции, возврат долгов", сказали в пресс-центре, пояснив, что это может быть обещание "помочь в получении кредита", "списать долги" или "получить "срочные займы под 0%".

Также в МВД в перечне мошеннических схем с объявлениями назвали работу и подработку. Например, легкий заработок без опыта работы, быстрые деньги за "пару часов", работа для студентов и пенсионеров с обещанием высокой зарплаты и требованием после звонка оплатить регистрацию или обучение. Еще одна тема, которую назвали в МВД, - услуги ЖКХ. "Это поддельные объявления о проверке счетчиков, сантехнических или электромонтажных работах, где мастера берут деньги и исчезают", - пояснили в пресс-центре.

Кроме того, в поддельных объявлениях мошенники часто используют тему жилья. Например, аренду квартир по заниженной цене, срочную продажу. Также в мошеннических схемах с объявлениями речь может идти о продаже товаров (бытовой техники, электроники, автомобилей) по ценам ниже рыночных.

Мошенники, как отметили в МВД, также размещают в поддельных объявлениях информацию о социальных услугах. Это может быть помощь пенсионерам, получение льгот или компенсаций, оформление субсидий. Листовки с QR-кодами также часто используются в поддельных объявлениях. Например, мошенники предлагают отсканировать QR-код, чтобы добавиться в чат дома.