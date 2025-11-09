На Украине род Романовых получил статус символа "российского империализма"

Все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем любого человека из династии, подлежат "декоммунизации"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Род Романовых признан на Украине символом пропаганды "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом, местные власти обязаны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем любого из династии Романовых.

При правлении династии Романовых произошло присоединение украинских земель к Русскому государству. В 1654 году на Переяславской раде было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, а гетман запорожских казаков Богдан Хмельницкий присягнул на верность царю Алексею Михайловичу. В последующие десятилетия в результате войн с Речью Посполитой и Османской империей при Романовых почти вся территория современной Украины постепенно вошла в состав Российской империи.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.