Группировка "Север" доставила гуманитарные наборы жителям Суджи

Бойцы привозят продукты и гигиенические средства в районы, в которые не могут добраться волонтеры, отметили в Минобороны

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки войск привезли гуманитарную помощь жителям Суджи Курской области, сообщили в Минобороны России.

"Бойцы группировки войск "Север" взяли на себя такую задачу, как доставка гуманитарных наборов для жителей Суджи Суджанского района. Эти наборы состоят из продуктов питания первой необходимости, такие как крупы, консервы, чай, сгущенка и так далее. И [привезли] также гигиенические наборы, которые состоят из влажных салфеток, средств гигиены. [Доставили] все то, что необходимо гражданам в первую очередь", - сообщил командир взвода с позывным Кадет.

Как подчеркнули в ведомстве, военнослужащие доставляют гуманитарную помощь в те районы, куда не могут добраться гражданские волонтеры. "При необходимости военнослужащие группировки эвакуируют мирных жителей в более безопасные районы", - добавили в Минобороны.