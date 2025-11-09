Ректор ТОГУ сообщил о сроке завершения ремонта теплосетей

Работы завершат 10 ноября, отметил Юрий Мафин

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Ремонтные работы на теплосетях, обеспечивающих корпуса и общежития Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске (ТОГУ), завершатся 10 ноября. Об этом сообщил ректор вуза Юрий Мафин.

Ранее на инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она разместила скриншоты сообщений студентов ТОГУ, которые жалуются на то, что замерзают без отопления и горячей воды в кампусе, болеют из-за этого.

"В целом планируем закончить 10 ноября. Отключение тепла будет происходить только в дневное время, отключения горячей воды будут точечными и более кратковременными. Администрация строго следует предписаниям надзорных органов и координирует действия подрядчиков для минимизации срока отсутствия тепла и связанных с этим рисков", - сообщил ректор.

Капитальный ремонт

В июле 2025 года во время ежегодных испытаний сетей теплоснабжения ТОГУ были выявлены серьезные повреждения коммуникаций. Это угрожало гарантированному теплоснабжению общежитий и учебных корпусов. Начался капитальный ремонт, 27 октября он был завершен на двух проблемных участках - отопление и подача горячей воды в общежитиях №9 и №10 были восстановлены.

"Ремонт на третьем участке потребовал бы периодического отключения тепла и горячего водоснабжения во всем кампусе. Мы приняли решение провести его уже после запуска отопления во всех зданиях, чтобы они прогрелись, - отметил Мафин. - Работы практически закончились, однако 5 ноября при отключении тепла на границе с городскими сетями вышла из строя задвижка, не принадлежащая университету. Чтобы не оставлять [здания] без тепла на неопределенный срок, мы приняли решение временно приостановить ремонт и запустить отопление и горячее водоснабжение обратно, перенеся ремонт на выходные дни".

Оставшиеся работы на третьем участке частично были завершены 8 ноября, уточнил ректор. Он пообещал, что будет произведен перерасчет за проживание в общежитиях в дни, когда температура в помещениях опускалась.

В целом в ходе ремонтных работ, с 1 по 5 ноября, для минимизации неудобств учебный процесс был переведен в дистанционный формат. Студентам, проживающим в общежитиях, рекомендовали на это время съездить домой, а тем, кто остается, позволили пользоваться разрешенными обогревательными приборами и душевыми в других корпусах, где не было перебоев с горячей водой. "Организовали работы таким образом, чтобы в студенческих общежитиях каждый вечер включать отопление, не позволяя зданиям остывать. Перевод в дистант позволил не тратить время людей на запуск тепла в учебных корпусах в эти дни", - пояснил ректор.