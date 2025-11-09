В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 8 градусов

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет плюс 6-8 градусов, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.