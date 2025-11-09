Рейс авиакомпании Nordwind Airlines прибыл из Москвы в Ольгин

Прямой перелет возобновился после почти пятилетнего перерыва

ГАВАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Первый после почти пятилетнего перерыва рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Москвы прибыл в субботу в аэропорт города Ольгин на востоке Кубы. Соответствующие кадры опубликовал международный аэропорт имени Франка Паиса Гарсии в Ольгине.

"Тепло приветствуем первый рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Москвы!" - говорится в сообщении аэропорта в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В нем выражаются пожелания россиянам хорошего отдыха.

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Ольгином, прерванного после пандемии COVID-19, первоначально планировалось 29 октября. Однако из-за урагана "Мелисса", обрушившегося несколько дней назад на островные страны Карибского бассейна, в том числе на восток Кубы, и, как следствие, разрушений в Ольгине, вылетевший в этот город из Москвы рейс Nordwind Airlines не смог там приземлиться и был перенаправлен на кубинский курорт Варадеро. После посольство Кубы в Москве сообщило ТАСС, что возобновление авиасообщения между Москвой и Ольгином планируется 8 ноября.

Министерство туризма Кубы сообщило 6 ноября, что туристическая деятельность в Ольгине восстановлена в полном объеме.