В Югре в 2026 году планируют провести турнир по тхэквондо на призы Храмцова

Проводить его планируют ежегодно

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноября. /ТАСС/. Второй всероссийский турнир по тхэквондо на призы олимпийского чемпиона Максима Храмцова планируется провести в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в ноябре 2026 года в одном из крупных городов - Ханты-Мансийске, Нижневартовске или Сургуте. Проводить его планируется ежегодно, сообщил ТАСС Храмцов.

Храмцов учился в школе в городе Нижневартовск, является воспитанником местной спортивной школы. С 3 по 6 ноября 2025 года в Нижневартовске прошел первый Всероссийский турнир по тхэквондо на призы олимпийского чемпиона Максима Храмцова. Соревнования состоялись среди юношей и девушек по 20 весовым категориям в каждой возрастной группе. Идею мероприятия поддержали власти Югры и глава региона Руслан Кухарук.

"Планируем организовать турнир ровно через год. Всероссийский турнир по тхэквондо, скорее всего, вновь пройдет в Нижневартовске, но рассматриваем также для проведения города Сургут и Ханты-Мансийск - будем исходить из количества участников. Однозначно останемся в Югре. Проводить турнир планируем раз в год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на следующий год планируется привлечение еще большего количества участников и поддержки спонсоров, чтобы можно было сделать ценные и денежные призы. Состоявшийся накануне турнир Храмцов оценил на 100 баллов, поскольку организаторам удалось сделать все задуманное по максимуму и выложиться по полной. "Я был на разных турнирах по тхэквондо в нашей стране и могу сказать, что наш действительно был на высоком уровне. Организовать всероссийский турнир было моей мечтой, я доволен тем, как она реализовалась", - отметил Храмцов.

Он уточнил, что всего в турнире участвовало более 250 спортсменов из 14 регионов страны - от Ростова-на-Дону до Новосибирска и Красноярска. Так, в возрастной категории 12-14 лет у юношей были очень сильные ребята из Югры, Тольятти, Кургана, Шахт - приехали лучшие представители спортивных школ.

Ранее главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил ТАСС, что Храмцов взял небольшую паузу в карьере. Как сообщал агентству тренер атлета Александр Лашпанов, спортсмену надо восстановиться и провести реабилитацию из-за различных травм. Храмцову 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также в его в активе золотая медаль чемпионата мира (2017) и чемпионатов Европы (2018, 2021).