Опрошенные россияне назвали критерии выбора места отдыха на Новый год

Больше всего для респондентов важны праздничная атмосфера, новогодние ярмарки, фестивали, ледовые городки, кафе и культурные события в городах, говорится в исследовании сервиса "Купибилет"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Праздничная атмосфера стала главным критерием при выборе места для новогоднего отдыха для 36% опрошенных россиян. Об этом сообщается в исследовании сервиса "Купибилет", текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Согласно данным исследования, главным критерием выбора места отдыха стала яркая праздничная атмосфера - для 36% респондентов важны новогодние ярмарки, фестивали, ледовые городки, атмосферные кафе и культурные события в городах", - говорится в сообщении.

Кроме того, для 19% путешественников в приоритете - активный отдых и спорт, включая катание на горных лыжах, сноуборде, зимние походы и катание на снегоходах. Практически одинаковой популярностью среди россиян пользуются эстетика и уединение - любование зимней природой, заснеженными лесами, северным сиянием (18%), а также оздоровление и релакс - лечебные курорты с минеральными водами, СПА-отели с банными комплексами (17%). Наличие моря или океана оказалось важным условием для 10% опрошенных, отмечается в исследовании.

Куда поедут отдыхать россияне на новогодние праздники

Для любителей яркой праздничной атмосферы (29%) в лидерах оказались Москва и Санкт-Петербург, наравне с ними Казань и Калининград, а также крупные региональные центры: Владивосток, Самара, Томск, Волгоград, Севастополь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Уфа, Иркутск, Ярославль, Кострома, Владимир, Мурманск и Архангельск, рассказали аналитики.

По данным исследования, поклонники морского отдыха (23%) выбирают как черноморские курорты - Сочи, Ялту, Анапу, Геленджик, Судак, Евпаторию, Феодосию, Алушту, Адлер, Туапсе, Лазаревское, Ейск, так и каспийское побережье с Дербентом и Махачкалой, а также балтийский Калининград.

Ценители активного отдыха (22%) отдают предпочтение горнолыжным центрам: Домбаю, Кировску, Апатитам, Архызу, Красной Поляне, Терсколу, Шерегешу, Абзаково. А также городам с развитой спортивной инфраструктурой - Белокурихе, Светлогорску, Петрозаводску, Мурманску, Горно-Алтайску, Иркутску, Елизово, Южно-Сахалинску, Норильску, Железноводску, Златоусту и Миассу.

Сторонники оздоровительного туризма (17%) планируют посетить курорты Кавказских Минеральных Вод - Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, а также Усть-Качку, Анапу, Сочи, Белокуриху, Саки, Краинку, Кульдур, Янган-Тау, Солониху, Увильды, Эльтон и Бакирово.

В то же время россияне, которым важна эстетика и уединение (9%), выбирают уникальные локации по всей стране.