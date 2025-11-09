Россиян предупредили о рубцах и некрозе из-за филлеров с маркетплейсов

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина подчеркнула, что введение инъекционных препаратов можно доверить только специалистам

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Процедуры по введению инъекционных препаратов можно доверить только специалистам. Попытки самостоятельно использовать купленные на маркетплейсах филлеры могут привести к инфекциям, рубцам и даже некрозу, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Депутат отметила, что филлеры и другие инъекционные препараты свободно продаются на маркетплейсах. Кроме того, на подобных площадках можно легко купить наборы для самостоятельных тату и пирсинга.

"Я против этого, потому что это создает ложное ощущение простоты и доступности подобных процедур. На деле же неправильное выполнение может привести к инфекциям, рубцам, хроническим воспалениям, некрозу и другим тяжелым последствиям", - сказала Дрожжина.

Она назвала особенно тревожным, что филлеры могут приобретать подростки и взрослые без медицинского образования. "Любое введение препарата под кожу - это медицинская процедура, и она должна выполняться только специалистом, - объяснила парламентарий. - Поэтому важно обращаться в лицензированные клиники к врачам, которые имеют профильное образование, опыт и работают в безопасных условиях".

Дрожжина также подчеркнула, что филлеры требуют "правильного хранения и стерильных условий", которые невозможно обеспечить дома. "Призываю всех беречь себя, здоровье - не то, чем стоит рисковать", - заключила депутат.