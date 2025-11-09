Телеканал "Таврия" запустит smart-приложение до конца 2025 года

Оно будет доступно в любой точке мира

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Телерадиокомпания "Таврия" до конца 2025 года запустит собственное smart-приложение, которое будет доступно в любой точке мира. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах медиафорума "Енисей" генеральный директор телерадиокомпании Евгений Глотов.

"Таврия" - единственный в Херсонской области круглосуточный региональный телерадиоканал, который объединяет телеканал, радиостанцию и сетевое издание. Его цифровое вещание было запущено в августе 2022 года.

"Мы выпустили мобильное приложение, сейчас будем запускать smart-TV приложение для того, чтобы жители с любой точки мира, но в первую очередь c территорий, временно оккупированных Украиной, смогли получить доступ, просто имея интернет. А там (в приложении - прим. ТАСС) идет прямая трансляция телевидения и радио, а также есть архивы передач", - сказал Глотов, добавив, что запустить приложения планируют до конца 2025 года.

По его словам, радиовещания "Таврии" доступно и на правобережье Херсонской области, находящейся под контролем ВСУ. При этом, телесигнал телекомпании глушится со стороны Украины. Запуск приложения будет способствовать снятию информационной блокады.

Глотов также сообщил, что радиосигнал бывает доступен и в Одесской и Николаевской области. "У нас есть и видеоподтверждения с одесских пабликов, где местные жители выкладывали видеоролики, о том, как слушают нашу радиостанцию", - подчеркнул Глотов.