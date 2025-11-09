Почти половина россиян начинают копить на путешествия за полгода-год до поездки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Почти половина - 45% - опрошенных россиян откладывают деньги на путешествия за полгода-год до поездки, 23% - за три-шесть месяцев. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту" (есть у ТАСС).

"45% россиян откладывают деньги на путешествие за полгода-год до поездки, 23% - за три-шесть месяцев. Еще 15% начинают формировать сбережения на долгожданный отдых за год, 10% - за один-три месяца, 3% - за месяц", - рассказали эксперты. Согласно исследованию, почти треть (32%) россиян планируют поездки и траты заранее. При этом 44% формируют сбережения без конкретной цели, но тратят их в том числе и на отпуск. 8% предпочитают не копить и едут спонтанно. Каждый десятый копит ради продолжительного отдыха, еще столько же откладывают, чтобы успеть увидеть в поездке как можно больше всего.

Около четверти (24%) респондентов делают сбережения на поездки в страны Ближнего Востока - например, в Турцию или Израиль. Каждый пятый (21%) откладывает на отдых в странах Персидского залива (ОАЭ, Катар и другие). Еще 13% копят на Юго-Восточную Азию, 12% - на Европу, 10% - на Африку, рассказали в компании.

Внутри России туристы откладывают больше всего средств на путешествия на юг - так поступают 27% опрошенных. На втором месте Центральная Россия (16%), далее следуют Дальний Восток и Северный Кавказ (по 10%). Еще по 6% заранее готовят бюджет на путешествия на Северо-Запад, Урал и в Сибирь, отметил директор по развитию партнерской сети сервиса "Туту" Эмиль Зиядинов.

"Чаще всего люди копят не ради самого путешествия: треть поступают так из-за дороговизны направления, 24% - из-за сложного маршрута и ощутимых транспортных расходов. И такой подход оправдан. Например, в сезон железнодорожные билеты на популярные направления разбирают быстро, но выгоднее всего купить их и спокойно выбрать места в день открытия продаж", - объяснил эксперт.

В опросе участвовали 1,3 тыс. совершеннолетних россиян.